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12.02.2019  10:49   

Новый подкуп избирателя, сумма не меняется

Харьковские полицейские получили еще одно заявление о подкупе избирателя.


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Вчера неизвестная женщина позвонила 60-летней заявительницы и предложила за денежное вознаграждение в размере 500 гривен проголосовать на выборах в пользу определенного кандидата на пост Президента Украины.
 
Заявительница ответила отказом и выключила трубку. Больше звонков не поступало.
 
Следователем Московского отдела полиции информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.
 
Полицейские принимают меры по установлению личности правонарушителя и его задержанию.
 
В настоящее время харьковские полицейские расследуют три уголовных производства по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины по заявлениям, поступившим до Индустриального, Киевского и Московского отделов полиции.
 
Напомним, что это у не первый случай такого рода.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  подкуп избирателя, харьков
 
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