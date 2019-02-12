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12.02.2019  13:14   

Жестокий убийца забил бабушку лопатой из-за пенсии

Преступник подумает о своем преступлении зап решеткой - ему дали 13 лет тюрьмы.


inshe.tv
Как сообщила Прокуратура, приговором Дергачевского районного суда 32-летний мужчина признан виновным в разбое и убийстве из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, злоумышленник приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Трагедия произошла в марте прошлого года в одном из сел Золочевского района.
 
Осужденный за денежное вознаграждение помогал местной пенсионерке расчистить двор от снега.
 
Рабочий увидел, что в тот день бабушка получила пенсию. Он решил забрать деньги у старушки. Под надуманным предлогом злоумышленник зашел вместе с бабушкой в ​​дом и, угрожая ножом, потребовал отдать пенсию.
 
Бабушка пыталась оказать сопротивление, однако нападающий порезал ей руки.
 
Старушка сумела выскочить на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Однако разъяренный злоумышленник догнал ее, повалил на землю и несколько раз ударил лопатой по голове. От полученных травм 68-летняя женщина умерла.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, ограбление, харьков
 
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