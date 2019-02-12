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12.02.2019  14:03   

О причинах убийства таксиста рассказали в полиции (ВИДЕО)

Водитель спорил со своим убийцей об антисоциальном образе жизни последнего.


Facebook/Олег Бех

Напомним, днем 11 февраля на улице Вокзальной убили 55-летнего водителя такси. Полиция выяснила приметы убийцы.

В ходе активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный, ранее судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Олега Беха, установлено, что в тот день между ним и 55-летним потерпевшим, с которым они были знакомы, в салоне автомобиля возник конфликт. Спорили из-за антисоциального образа жизни правонарушителя. И на этот раз он был пьян. Ему не понравились слова водителя, он схватил нож, который принадлежал таксисту, и нанес потерпевшему проникающее удар в грудную клетку и резаную рану шеи. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Оперативники нашли его у родственников, проживающих в Основянском районе.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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