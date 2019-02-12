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12.02.2019  15:30   

Рыночный торговец принудительно заплатил 1,2 милиона гривен налогов

Уклониться от уплаты налогов не удалось: убытки возмещены государству.


// kh.sfs.gov.ua

Сотрудники налоговой милиции закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов харьковсикм предпринимателем.

Установлено, что указанный предприниматель в 2017 году торговал на территории одного из вещевых рынков Харькова и умішленно уклонялся от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Неполное отражение дохода, полученного от реализации товаров, в том числе верхней женской одежды из меха, нанесли государству убытки в значительных размерах.

В результате принятых во время досудебного расследования уголовного производства мероприятий, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме в сумме 1,2 млн грн.

В связи с этим, в феврале 2019 в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности указанного предпринимателя на основании ч.4 ст.212 УК Украины.

Всего с начала года, по итогам работы подразделений налоговой милиции, уже обеспечено возмещение ущерба государству по законченным уголовным производствах на сумму 4,9 млн гривен, собщили в ГУ ГФС в Харьковской области.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, харьков
 
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