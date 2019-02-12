12.02.2019 15:21

Станционный грабитель имеет шанс шесть лет видеть небо в клеточку (ФОТО)

Харьковские полицейские оперативно задержали мужчину, который ограбил прохожего.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что неизвестный мужчина ударил 27-летнего пострадавшего и отобрал у него мобильный телефон и деньги поступила в полицейских на станции «Харьков-Пассажирский» около 22:00 11 февраля.

В ходе комплексной отработки территории работники Холодногорского отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский задержали злоумышленника. У мужчины при осмотре полицейские обнаружили и изъяли вещи пострадавшего

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.