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12.02.2019  15:21   

Станционный грабитель имеет шанс шесть лет видеть небо в клеточку (ФОТО)

Харьковские полицейские оперативно задержали мужчину, который ограбил прохожего.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что неизвестный мужчина ударил 27-летнего пострадавшего и отобрал у него мобильный телефон и деньги поступила в полицейских на станции «Харьков-Пассажирский» около 22:00 11 февраля.
 
В ходе комплексной отработки территории работники Холодногорского отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский задержали злоумышленника. У мужчины при осмотре полицейские обнаружили и изъяли вещи пострадавшего
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
 
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, телефон и деньги, харьков, задержан
 
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