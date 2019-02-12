12.02.2019 15:49

Аферисты, обокравшие на миллионы автомобилистов: один мошенник уже задержан

Жулики обманули более сотни человек.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, начиная с декабря прошлого года харьковчане заключали соглашения с фирмой, расположенной по улице Шевченко, по доставке и растаможке автомобилей из стран Европы.

Начиная с 7 февраля в Киевский отдела полиции обратилось более 100 обманутых граждан, платили на руки представителям фирмы суммы от 28 000 гривен и больше растаможивания автомобилей.

Киевским отделом полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать одного из фигурантов по данному делу. Им оказался 50-летний харьковчанин. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления.