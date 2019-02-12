12.02.2019 16:49

На границе задержан мужчина за попытку дать взятку (ФОТО)

Мужчина предложил и предоставил неправомерную выгоду в сумме 100 долларов США инспектору пограничного контроля «Харьков-авиа».



hk.npu.gov.ua

Задержали злоумышленника сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней и собственной безопасности "Восток" и отдела внутренней безопасности по Харьковскому пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины.

Человек 11 февраля предложил и предоставил неправомерную выгоду в виде денежных средств инспектору пограничного контроля «Харьков-авиа» при содействии ней беспрепятственному пересечения государственной границы Украины гражданами Республики Турция, которые будут перевозить подакцизные товары, в количестве, превышающем установленную законодательством Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.