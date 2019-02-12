В областном центре соцуслуг мошенники установили нерабочую противопожарную систему

Директора ООО судить за присвоение бюджетных средств и подделку документов.
Прокуратура направила в Лозовской горрайонный суд обвинительный акт в отношении директора ООО, подозреваемого в присвоении средств соццентр и подделке документов (ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Подозреваемый возглавлял фирму, занимавшуюся обслуживанием систем безопасности.
В марте прошлого года он заключил договор с руководством территориального центра по предоставлению соцуслуг по установлению в отдельных корпусах учреждения пожарной сигнализации.
Директор подделал подпись инженера-проектировщика в проектно-сметной документацией, а сами документы были составлены с рядом технических и законодательных нарушений.
Оборудование, необходимое для работы сигнализации, подозреваемый поставил в центр только частично, монтаж также был выполнен некачественно. Поэтому установленная в заведении система оповещения о пожаре оказалась не рабочей.
Осознавая, что такая ситуация может подвергать опасности жизни большого количества людей, директор ООО имитировал качественное и полное выполнение работ. За такие «псевдоуслуги» мужчина получил почти 160 тыс. грн.
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
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