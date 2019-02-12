12.02.2019 18:31

Как пограничнице аэропорта предлагали схему по контрабанде сигарет: подробности (ФОТО)

Правоохранители задержали мужчину, который пытался дать взятку должностному лицу.



// Госпогранслужба

Гражданин Украины пытался втянуть инспектора пограничного контроля «Харьков-авиа» в схему по перемещению подакцизных товаров через границу.

За взятку инспектор должна была содействовать беспрепятственному пересечения государственной границы Украины гражданами Республики Турция, которые будут перевозить подакцизные товары, в количестве, превышающем установленную законодательством Украины. За каждую единицу перевозимой продукции Мужчина пообещал военнослужащей Госпогранслужбы платить 1 доллар, сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Однако пограничница не пошла на противоправные действия и сообщила о преступном намерении руководству. Факт совершения правонарушения был задокументирован соответствующими компетентными органами. Правонарушитель задержан с поличным – во время дачи взятки в размере 100 долларов США.



Задержали злоумышленника сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней и собственной безопасности "Восток" и отдела внутренней безопасности по Харьковскому пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.



Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщают в ГУ НПУ



Фото: Нацполиция, Госпогранслужба