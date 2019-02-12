12.02.2019 17:02

Суд по ДТП на Сумской: заседание перенесли из-за неявки адвокатов Зайцевой

12 февраля в Киевском райсуде Харькова продолжились прения по делу масштабной аварии на ул. Сумской.



// unn.com.ua

Подсудимый Геннадий Дронов отказался говорить, потому что не готов. Попросил за себя выступить адвоката. Сказал, выступит на последнем слове, сообщает Gazeta.ua.



Адвокат подсудимого Геннадия Дронова, Сергей Перепелица, заявил, что в ходе судебного разбирательства остались без ответов много вопросов: какие именно пункты ПДД нарушил Дронов, его степень вины, какой была скорость Lexus, была ли Зайцева в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств. На все эти вопросы, сказал Перепелица, обвинения отвечает: «Невозможно установить».



Защитник заявил о бездействии следствия и обвинения для установления реального степени вины Дронова.



«По 10 лет каждому, чтобы снять с себя ответственность перед обществом. По 10 лет, чтобы оправдаться в глазах общественности и пострадавших за неспособность выполнить задачи уголовного производства и установить степень вины каждого из обвиняемых. По 10 лет, чтобы хоть как-то отбелить всех, кто с самого начала и до первого юридического завершения этого дела сводил на нет все попытки поставить все на свои места. По 10 лет за уклонения от тех обязанностей, которые возлагаются на органы обвинения в правовом государстве. 10 лет, ведь это резонансное дело. Именно на это постоянно указывала сторона обвинения. Именно этим она обосновала свое бездействие в течение всего рассмотрения дела и свой протест по установлению объективных обстоятельств правонарушения», - сказал Перепелица.



В завершении речи он попросил признать водителя Volkswagen невиновным.



«Прошу признать невиновным в совершении уголовного преступления в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления», - отметил адвокат.



Добавил, что по результатам проведения судебного разбирательства будет и апелляционное, и кассационное обжалование.



Адвокат Зайцевой, Юлия Козырь попросила отложить рассмотрение дела. Поскольку отсутствуют 2 адвокатов, которые тоже хотят участвовать в дебатах.



В заседании объявлен перерыв до 19 февраля.