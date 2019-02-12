Суд по ДТП на Сумской: заседание перенесли из-за неявки адвокатов Зайцевой

12 февраля в Киевском райсуде Харькова продолжились прения по делу масштабной аварии на ул. Сумской.
Подсудимый Геннадий Дронов отказался говорить, потому что не готов. Попросил за себя выступить адвоката. Сказал, выступит на последнем слове, сообщает Gazeta.ua.
Адвокат подсудимого Геннадия Дронова, Сергей Перепелица, заявил, что в ходе судебного разбирательства остались без ответов много вопросов: какие именно пункты ПДД нарушил Дронов, его степень вины, какой была скорость Lexus, была ли Зайцева в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств. На все эти вопросы, сказал Перепелица, обвинения отвечает: «Невозможно установить».
Защитник заявил о бездействии следствия и обвинения для установления реального степени вины Дронова.
«По 10 лет каждому, чтобы снять с себя ответственность перед обществом. По 10 лет, чтобы оправдаться в глазах общественности и пострадавших за неспособность выполнить задачи уголовного производства и установить степень вины каждого из обвиняемых. По 10 лет, чтобы хоть как-то отбелить всех, кто с самого начала и до первого юридического завершения этого дела сводил на нет все попытки поставить все на свои места. По 10 лет за уклонения от тех обязанностей, которые возлагаются на органы обвинения в правовом государстве. 10 лет, ведь это резонансное дело. Именно на это постоянно указывала сторона обвинения. Именно этим она обосновала свое бездействие в течение всего рассмотрения дела и свой протест по установлению объективных обстоятельств правонарушения», - сказал Перепелица.
В завершении речи он попросил признать водителя Volkswagen невиновным.
«Прошу признать невиновным в совершении уголовного преступления в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления», - отметил адвокат.
Добавил, что по результатам проведения судебного разбирательства будет и апелляционное, и кассационное обжалование.
Адвокат Зайцевой, Юлия Козырь попросила отложить рассмотрение дела. Поскольку отсутствуют 2 адвокатов, которые тоже хотят участвовать в дебатах.
В заседании объявлен перерыв до 19 февраля.
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