12.02.2019 19:49

История о девушке в маршрутке, бездомном воришке, деньгах и презервативах в кошельке

Как воришка из заброшки в казенный дом попал.



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Червонозаводской суд вынес приговор по делу, которое имело место быть год назад

Все началось в Старый Новый год 2018 года, когда бездомный, ехавший в маршрутке в сторону метро по проспекту Гагарина, увидел девушку.

Но не сия представительница прекрасного поля привлекла внимание его, а сумка, висевшая у нее на плече

Соблазн залезть в нее был для бездомного слишком велик.

Не устояв перед ним, мужчина улучил момент, открыл сумку, достал кошелек, сунул под куртку и вышел возле автовокзала из транспорта.

Когда он увидел добычу – бумажник с 2 000 гривен, 2 доллара, банковские карточки и презервативы, на радостях зашел в кафе и выпил.

Избавившись заблаговременно от карточек, воришка продал за 57 гривен баксы одному из посетителей.

Пропив позже часть денег, остальное он потратил на собственные нужды.

Но, видимо, деньга скоро закончилсь, тогда он попытался продать еще и кошелек.

Тут его копы и задержали.

В суде выяснилось, что воришка живет вместе с братом в заброшенной больнице на станции Основа и постоянного заработка не имеет.

Потерпевшая заявила гражданский иск о возмещении 2 000 гривен материального ущерба и 500 гривен – морального.

Червонозаводский райсуд Харькова пожалел бездомного и наказал его месяцем ареста. Также мужчину обязали возместить девушке 2 500 гривен ущерба и заставили вернуть кошелек, в котором на момент судебных разбирательств остались только презервативы и 5 гривен.