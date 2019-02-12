12.02.2019 18:54

По обломкам с места ДТП полиция нашла водителя, который сбил велосипедиста и скрылся

Участником ДТП оказался 38-летний местный житель.



// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля по улице Живописная поселка Екатериновка Лозовского района.

В столкновении пострадал велосипедист, 41-летний мужчина получил открытую чеперно-мозговую травму и в настоящее время в неконтактном состоянии находится в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.



При осмотре места происшествия полицейские обнаружили фрагменты и обломки частей автомобиля. По ним правоохранители установили, что ДТП совершено автомобилем марки «Daewoo Lanos».



В ходе комплексной отработки территории Харьковской области за совершение преступления полицейские задержали 38-летнего местного жителя.



Автомобиль изъят, следователем внесено ходатайство о наложении на него ареста для дальнейшего проведения экспертных исследований.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.