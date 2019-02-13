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13.02.2019  13:48   

Подкуп избирателей цунами захлестывает избирательный процесс

В полицию поступило почти четыре десятка заявлений по этому вопросу


Фото Дмитрия Колонея
Жителям г.. Киева, Харькова и еще 13 областей через анонимные телефонные звонки предложили получить деньги в обмен на голосование за одного из кандидатов на пост президента Украины.
 
По результатам рассмотрения и проверки этих сообщений принято решение о регистрации шести уголовных производств по признакам ст.160 УК Украины.
 
Установлено, что во всех случаях звонили неизвестные, отсутствовала любая конкретная информация об условиях получения денег. В 29 случаях предлагали 500 гривен за голос, в 6 случаях - 250 гривен. Большинство телефонов, с которых совершались звонки, находятся в г.. Киев.
 
За минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 56 сообщений о событиях, связанных с выборами. По четырем фактам сведения внесены в Едрей.
 
Всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 1165 сообщений, связанных с избирательным процессом, из них по 48 фактам сведения внесены в Едрей, составлен 287 админпротоколов и проводится проверка 250 сообщений.
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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  подкуп избирателей, выборы, харьков, киев, украина
 
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