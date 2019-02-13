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13.02.2019  14:49   

Копы нашли девушку, превратившуюся в харьковскую бродяжку (ФОТО)

17-летняя беглянка, которая не хотела возвращаться домой, найдена и отправлена в больницу.


//dnl.com.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, с сообщением об исчезновении приемной дочери в Богодуховский отдела полиции 1 февраля обратилась местная жительница.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции разыскали подростка в городе Харьков.
 
Как выяснилось, девушка вела бродячий образ жизни и не желала возвращаться в приемную семью.
 
Подростка временно поместили в Харьковской городской больнице № 18 с целью решения вопроса о дальнейшем ее местонахождение.
 
В отношении девушки никаких противоправных действий совершено не было.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  девушка сбежала, помещена в больницу, харьков
 
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