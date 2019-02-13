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13.02.2019  14:32   

Путешественников с фальшивыми автостраховками не пустили в Россию

Пограничники Харьковского отряда обнаружили страховые полюса с признаками подделки.


// Госпогранслужба

Во вторник, 12 февраля, в пунктах пропуска «Пески» и «Чугуновка» двое наших соотечественников, 1978 и 1987 года рождения, направлялись в Россию на автомобилях марки «ВАЗ» и «Reno».

Во время проверки документов у правоохранителей возникли сомнения в подлинности страховых полюсов на транспортные средства. Дальнейшая проверка показала, что один из полюсов выписан на другой автомобиль, а информация о второй страховке отсутствует в базе данных.

В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовного преступления по ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Нарушителей вместе с автомобилями передали сотрудникам Национальной полиции.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  страховка, пограничники, харьков
 
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