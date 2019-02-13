13.02.2019 15:49

Провал интернет-магазина наркоты (ФОТО)

Правоохранители разоблачили и прикрыли интернет-точку, торговавшую наркотиками через «закладки».



khar.gp.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции Прокуратура , 12 февраля сотрудники Управления стратегических расследований совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в Харьковской области, а также спецподразделения КОРД под руководством Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины разоблачили преступную группировку.

В течение 2018-2019 годов члены группы в количестве 7 человек занимались реализацией наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с помощью всемирной сети Интернет.

Преступникам,причастным к деятельности наркомагазина - от 24 до 35 лет, .

В ходе досудебного расследования установлено, что преступники создали в сети Интернет несколько форумов, на которых размещали информацию о реализации наркотических средств и психотропных веществ. Во время общения преступники использовали мессенджеры. Большинство информации хранили на удаленном компьютерном сервере. Организаторы группы имели доступы к компьютерам исполнителей и всему общения в мессенджерах. Каждый член группировки занимал определенные «должности» с четкими обязанностями. Например, организатор преступной группы выполнял техническую работу по реализации наркотиков, вел всю бухгалтерию, координировал работу операторов и заложников, насчитывал им заработную плату, подбирал кандидатов на работу в качестве «заложников». Во время обысков у членов группы по месту жительства, проведенных по решению суда, полицейские изъяли наркотики, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, денежные средства, ножи, наручники, электронные весы, полиэтиленовые пакеты, средства для курения «бульбуляторы», травматическое оружие. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества направлены на экспертное исследование.

По данным предварительного следствия, мужчины в течение длительного времени занимались приобретением, перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Для этого они создали интернет-сайт, с помощью которого подыскивали потенциальных покупателей.

За «товар» клиенты рассчитывались заранее, используя электронный кошелек. Лишь после подписки заказчики получали информацию о месте, где они смогут забрать «закладку» с наркотиками.

В ходе следствия было проведено 6 оперативных закупок, а также установлены адреса и места «тайников» наркотических средств и психотропных. Во время санкционированных судом обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропы (героин, амфетамин, «соли», каннабис), приспособления для их употребления, веса, упаковочные материалы, банковские карты, денежные средства, а также системный блок , на котором специалисты киберполиции обнаружили фотоматериалы с изображением мест хранения наркотиков.

Сейчас 5 участников незаконного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаокнне приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные безобразно по предварительному сговору группой лиц). Еще одну подозрение планируется вручить в ближайшее время. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Одному участнику группы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, пятеро - задержаны, находятся в изоляторе временного содержания. Седьмом злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Согласно действующему законодательству их ожидает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Кроме того, ращзыскивается еще один участник преступной схемы.

С целью документирования противоправной деятельности преступной группировки в марте 2018 года в Едрей было зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.