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13.02.2019  16:30   

Суд по теракту возле дворца спорта опять перенесли

Коллегия судей не смогла собраться в полном составе.


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Суд по делу о теракте возле Дворца спорта перенесли. Это из-за отсутствия двух судей из коллегии. Слушать дело коллегия имеет полным составом.

Об этом корреспондентам сообщили в приемной судьи Елены Горпинич. Она председательствующая по делу.

Очередное заседание по делу должно было состояться сегодня в 11.30 во Фрунзенском райсуде Харькова. Когда состоится следующее слушание - в суде не говорят.

Судебное разбирательство дела продолжается почти четыре года. В 2017-м слушания начали сначала. Это из-за декретного отпуска одного из судей, говорит пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.

Напомним, в феврале 2015 во время шествия, посвященного памяти героев Небесной сотни, возле Дворца Спорта произошел взрыв. Тогда погибли 4 человека, еще 9 получили ранения. Взрыв квалифицировали как теракт. По подозрению задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького, Сергея Башлыкова.

Источник:   UA: Харків
 Тэги:  теракт, харьков, дворец спорта, мина, граната
 
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