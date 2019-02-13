Суд по теракту возле дворца спорта опять перенесли

Коллегия судей не смогла собраться в полном составе.
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта перенесли. Это из-за отсутствия двух судей из коллегии. Слушать дело коллегия имеет полным составом.
Об этом корреспондентам сообщили в приемной судьи Елены Горпинич. Она председательствующая по делу.
Очередное заседание по делу должно было состояться сегодня в 11.30 во Фрунзенском райсуде Харькова. Когда состоится следующее слушание - в суде не говорят.
Судебное разбирательство дела продолжается почти четыре года. В 2017-м слушания начали сначала. Это из-за декретного отпуска одного из судей, говорит пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.
Напомним, в феврале 2015 во время шествия, посвященного памяти героев Небесной сотни, возле Дворца Спорта произошел взрыв. Тогда погибли 4 человека, еще 9 получили ранения. Взрыв квалифицировали как теракт. По подозрению задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького, Сергея Башлыкова.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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