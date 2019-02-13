13.02.2019 16:57

Пьяный водитель устроил два ДТП и сбежал, потеряв двери (ВИДЕО, ФОТО)

Около полуночи 12 февраля патрульные на Салтовке разыскивали водителя-нарушителя.



// Патрульная полиция

Около 23:50 правоохранители получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Сидора Ковпака и Героев Труда.



По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi и уехал с места ДТП. В результате ДТП никто не пострадал.



Через несколько минут на улице Героев Труда, 9 водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с автомобилями Subaru и ВАЗ-11193 и такжен скрылся с места аварии.

В результате происшествия пострадал водитель Subaru, его госпитализировали в больницу.



Автомобиль-нарушитель патрульные разыскали на улице Гвардейцев Широнинцев, 68. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.



На водителя Skoda патрульные составили три административных протокола – за совершение ДТП, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии. В дальнейшем административные матeриал пeрeдадут в суд.



