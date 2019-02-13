Пьяный водитель устроил два ДТП и сбежал, потеряв двери (ВИДЕО, ФОТО)

Около полуночи 12 февраля патрульные на Салтовке разыскивали водителя-нарушителя.
Около 23:50 правоохранители получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Сидора Ковпака и Героев Труда.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi и уехал с места ДТП. В результате ДТП никто не пострадал.
Через несколько минут на улице Героев Труда, 9 водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с автомобилями Subaru и ВАЗ-11193 и такжен скрылся с места аварии.
В результате происшествия пострадал водитель Subaru, его госпитализировали в больницу.
Автомобиль-нарушитель патрульные разыскали на улице Гвардейцев Широнинцев, 68. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.
На водителя Skoda патрульные составили три административных протокола – за совершение ДТП, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии. В дальнейшем административные матeриал пeрeдадут в суд.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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