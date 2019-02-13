13.02.2019 17:59

Полицейские разоблачили харьковчанина, который организовал нарколабораторию «на дому» (ФОТО)

Участковые офицеры Слободского отдела полиции в ходе санкционированного обыска в квартире 38-летнего мужчины обнаружили и изъяли наркотические вещества.



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Во время осмотра помещения стражи порядка изъяли две бутылки с жидкостью бурого цвета с резким запахом ацетона и металлическую миску с остатками наркотических средств.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.