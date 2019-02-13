Полицейские разоблачили харьковчанина, который организовал нарколабораторию «на дому» (ФОТО)

Участковые офицеры Слободского отдела полиции в ходе санкционированного обыска в квартире 38-летнего мужчины обнаружили и изъяли наркотические вещества.
Во время осмотра помещения стражи порядка изъяли две бутылки с жидкостью бурого цвета с резким запахом ацетона и металлическую миску с остатками наркотических средств.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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