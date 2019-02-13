Житель Харьковщины «для храбрости» разгуливал с боевой гранатой

Во время личного досмотра у 24-летнего мужчины было изъято граната «РГД-5» и запал к ней.
Обнаружили злоумышленника 12 февраля около 11:30 работники уголовного розыска Купянского отдела полиции в ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области.
Изъятое направлено на исследование.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпаса.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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