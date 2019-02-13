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13.02.2019  18:18   

Житель Харьковщины «для храбрости» разгуливал с боевой гранатой

Во время личного досмотра у 24-летнего мужчины было изъято граната «РГД-5» и запал к ней.


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Обнаружили злоумышленника 12 февраля около 11:30 работники уголовного розыска Купянского отдела полиции в ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области.

Изъятое направлено на исследование.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпаса.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  граната, криминал, харьков, полиция, осмотр
 
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