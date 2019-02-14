14.02.2019 08:19

Два месяца в СИЗО: подозреваемому в убийстве таксиста избрали меру пресечения (ВИДЕО)

Червонозаводский суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве таксиста на улице Вокзальной.



// objectiv.tv

50-летнего мужчину взяли под стражу на 60 суток, сообщает UA:Харьков.



На такой мере пресечения настаивала прокуратура. Защита просила выбрать домашний арест.



Напомним, днем 11 февраля на улице Вокзальной убили 55-летнего водителя такси. Полиция выяснила приметы убийцы.



В ходе активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный, ранее судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным.



Как выяснило следствие, между потерпейшим и его убийцев возник конфликт из-за антисоциального образа жизни последнего.



