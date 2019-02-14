Главная Новости Криминал и происшествия Два месяца в СИЗО: подозреваемому в убийстве таксиста избрали меру пресечения (ВИДЕО)
14.02.2019  08:19   

Два месяца в СИЗО: подозреваемому в убийстве таксиста избрали меру пресечения (ВИДЕО)

Червонозаводский суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве таксиста на улице Вокзальной.


// objectiv.tv

50-летнего мужчину взяли под стражу на 60 суток, сообщает UA:Харьков.

На такой мере пресечения настаивала прокуратура. Защита просила выбрать домашний арест.

Напомним, днем 11 февраля на улице Вокзальной убили 55-летнего водителя такси. Полиция выяснила приметы убийцы.

В ходе активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный, ранее судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным.

Как выяснило следствие, между потерпейшим и его убийцев возник конфликт из-за антисоциального образа жизни последнего.

Тэги:  убийство, мера пресечения, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.02 Криминал и происшествия Ножницы в крови: удар в сердце на салтовской кухне 12.02 Криминал и происшествия О причинах убийства таксиста рассказали в полиции (ВИДЕО) 12.02 Криминал и происшествия Жестокий убийца забил бабушку лопатой из-за пенсии
 
 

Видео

Благодаря Фонду Александра Грановского пенсионеры получили возможность посещать городские театры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 