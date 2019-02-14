Два месяца в СИЗО: подозреваемому в убийстве таксиста избрали меру пресечения (ВИДЕО)

Червонозаводский суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве таксиста на улице Вокзальной.
50-летнего мужчину взяли под стражу на 60 суток, сообщает UA:Харьков.
На такой мере пресечения настаивала прокуратура. Защита просила выбрать домашний арест.
Напомним, днем 11 февраля на улице Вокзальной убили 55-летнего водителя такси. Полиция выяснила приметы убийцы.
В ходе активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный, ранее судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным.
Как выяснило следствие, между потерпейшим и его убийцев возник конфликт из-за антисоциального образа жизни последнего.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
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