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14.02.2019  08:35   

Пожар на ХТЗ: мужчина не смог сам выбраться из захламленной квартиры (ФОТО)

Во время пожара в жилом пятиэтажном доме Индустриального района сотрудники ГСЧС спасли 58-летнего мужчину.


// ГСЧС

13 февраля в 14:07 спасателям сообщили о пожаре в жилой пятиэтажке на Индустриальном проспекте, 49.

К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на первом этаже горели домашние вещи, мебель и разный хлам. Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

В это время в квартире находился хозяин квартиры, мужчина 1960 года рождения. Он не мог самостоятельно покинуть задымленную квартиру.

Спасатели с помощью приставной лестницы вынесли мужчину из задымленного помещения на улицу. Медики скорой госпитализировали его во 2-ю городскую больницу с диагнозом отравление угарным газом.

Кроме того, спасатели эвакуировали еще 5 жителей соседних квартир.

В 14:28 пожар был локализован и в 15:43 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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