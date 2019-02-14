В час пик улицу Шевченко перегородило ДТП

Авария произошла около шести часов вечера 13 февраля на ул. Шевченко, 315.
Как предварительно выяснили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний от удара врезался в столб. Водитель ВАЗа покинул место ДТП.
Собранные материалы патрульные передадут в отдел розыска и дознания. Обстоятельства дорожно-трарснпортного происшествия установит следствие.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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