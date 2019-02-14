Главная Новости Криминал и происшествия В час пик улицу Шевченко перегородило ДТП
14.02.2019  08:42   

В час пик улицу Шевченко перегородило ДТП

Авария произошла около шести часов вечера 13 февраля на ул. Шевченко, 315.


// Facebook

Как предварительно выяснили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний от удара врезался в столб. Водитель ВАЗа покинул место ДТП.

Собранные материалы патрульные передадут в отдел розыска и дознания. Обстоятельства дорожно-трарснпортного происшествия установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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