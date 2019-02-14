Парень получил ожоги, когда тушил дом матери

В Краснокутском районе на пожаре пострадал 23-летний мужчина.
О пожаре в частном жилом доме на ул. Константиновской села Константиновка сообщили 13 февраля в 8:46.
Когда спасатели прибыли на место, в доме рядом с печкой горели домашние вещи и деревянный пол на площади около 6 кв.м.
Во время пожара получил ожоги рук 23-летний сын владелицы дома. Его каретой скорой помощи госпитализировали в центральную районную больницу.
Пожар локализован в 09:36 и в 10:20 ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: