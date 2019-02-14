14.02.2019 08:54

Парень получил ожоги, когда тушил дом матери

В Краснокутском районе на пожаре пострадал 23-летний мужчина.



// ГСЧС

О пожаре в частном жилом доме на ул. Константиновской села Константиновка сообщили 13 февраля в 8:46.

Когда спасатели прибыли на место, в доме рядом с печкой горели домашние вещи и деревянный пол на площади около 6 кв.м.

Во время пожара получил ожоги рук 23-летний сын владелицы дома. Его каретой скорой помощи госпитализировали в центральную районную больницу.



Пожар локализован в 09:36 и в 10:20 ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.