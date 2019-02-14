Главная Новости Криминал и происшествия Парень получил ожоги, когда тушил дом матери
14.02.2019  08:54   

Парень получил ожоги, когда тушил дом матери

В Краснокутском районе на пожаре пострадал 23-летний мужчина.


// ГСЧС

О пожаре в частном жилом доме на ул. Константиновской села Константиновка сообщили 13 февраля в 8:46.

Когда спасатели прибыли на место, в доме рядом с печкой горели домашние вещи и деревянный пол на площади около 6 кв.м.

Во время пожара получил ожоги рук 23-летний сын владелицы дома. Его каретой скорой помощи госпитализировали в центральную районную больницу.

Пожар локализован в 09:36 и в 10:20 ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.02 Криминал и происшествия Пожар на ХТЗ: мужчина не смог сам выбраться из захламленной квартиры (ФОТО) 12.02 Криминал и происшествия Пожар: мрачная развязка в Блестящем переулке (ФОТО) 12.02 Криминал и происшествия Под Харьковом – пожар с погибшим
 
 

Видео

Благодаря Фонду Александра Грановского пенсионеры получили возможность посещать городские театры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 