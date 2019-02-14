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14.02.2019  09:01   

Труп неизвестного мужчины нашли в харьковской электричке

В электричке на станции «Рогань» нашли труп неизвестного мужчины.


//newsroom.kh.ua

Инцидент произошел 12 февраля в 01:00, пишет NewsRoom.

В четвертом вагоне электропоезда Лосево - Граково обнаружено тело мужчины в возрасте около 45 лет.

В ходе осмотра эксперты не выявили на трупе следов насильственной смерти и отправили его в морг для

экспертизы. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

В данный момент правоохранители устанавливают родственников умершего.

Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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