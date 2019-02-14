Труп неизвестного мужчины нашли в харьковской электричке

В электричке на станции «Рогань» нашли труп неизвестного мужчины.
Инцидент произошел 12 февраля в 01:00, пишет NewsRoom.
В четвертом вагоне электропоезда Лосево - Граково обнаружено тело мужчины в возрасте около 45 лет.
В ходе осмотра эксперты не выявили на трупе следов насильственной смерти и отправили его в морг для
экспертизы. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
В данный момент правоохранители устанавливают родственников умершего.
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