14.02.2019 09:01

Труп неизвестного мужчины нашли в харьковской электричке

В электричке на станции «Рогань» нашли труп неизвестного мужчины.



//newsroom.kh.ua

Инцидент произошел 12 февраля в 01:00, пишет NewsRoom.



В четвертом вагоне электропоезда Лосево - Граково обнаружено тело мужчины в возрасте около 45 лет.

В ходе осмотра эксперты не выявили на трупе следов насильственной смерти и отправили его в морг для

экспертизы. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

В данный момент правоохранители устанавливают родственников умершего.