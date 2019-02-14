Заключенным харьковской колонии в результате прокурорской проверки разъясняли порядок обжалования решения суда

Государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№ 43)» инспектировал заместитель прокурора Харьковской области Олег Мельник.
13 февраля 2019 государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№ 43)» посетил заместитель прокурора Харьковской области Олег Мельник.
Вместе с представителями прокуратуры он провел прием трех осужденных по личным вопросам. Вопросы, нарушались осужденными, касались, в частности разъяснения порядка обжалования приговоров суда. На все поставленные вопросы даны исчерпывающие ответы.
Жалоб от осужденных на незаконные действия со стороны работников учреждения и на состояние коммунально-бытового обеспечения не поступало.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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