Очередного закладчика поймали на Салтовке

При личном досмотре у 18-летнего мужчины работники полиции изъяли более 50 свертков с психотропным веществом.
12 февраля на улице Леся Сердюка праваоохранители задержали парня, у которого при проведении поверхностного и личного досмотра обнаружили и изъяли 52 полиэтиленовых свертка с кристаллическим веществом белого цвета.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Общий вес и происхождение изъятого вещества устанавливается.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
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