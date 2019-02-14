В Харькове разоблачили кавказцев, которые терроризировали бизнес

В Харькове блокировали деятельность этнической группировки, которое требовало деньги с предпринимателей региона
Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.
По данным СБУ, в состав банды входили выходцы одной из стран Кавказского региона. Злоумышленники обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств, в частности на территории России.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного адвоката 400000 долларов в качестве "процент" за использование взятых в долг средств в размере 20 000 долларов. В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой.
Правоохранители задержали в центральной части областного центра одного из организаторов группировки во время получения части неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников организованной группировки.
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