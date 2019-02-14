Трое водителей заранее начали праздновать «Валентайн» и были задержаны полицейскими

Патрульные полицейские за сутки зафиксировали 26 ДТП
За минувшие сутки в Харькове патрульные зафиксировали 26 дорожно-транспортных происшествия, из которых в одном из чп пострадавший получил серьезные травмы.
Также полицeйские обнаружили 3 водителя с признаками опьянения, на которых составили административные протоколы по ст. 130 КУоАП.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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