14.02.2019 12:50

Трое водителей заранее начали праздновать «Валентайн» и были задержаны полицейскими

Патрульные полицейские за сутки зафиксировали 26 ДТП



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За минувшие сутки в Харькове патрульные зафиксировали 26 дорожно-транспортных происшествия, из которых в одном из чп пострадавший получил серьезные травмы.

Также полицeйские обнаружили 3 водителя с признаками опьянения, на которых составили административные протоколы по ст. 130 КУоАП.