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14.02.2019  12:50   

Трое водителей заранее начали праздновать «Валентайн» и были задержаны полицейскими

Патрульные полицейские за сутки зафиксировали 26 ДТП


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За минувшие сутки в Харькове патрульные зафиксировали  26 дорожно-транспортных происшествия, из которых в одном из чп пострадавший получил серьезные травмы.

Также полицeйские обнаружили 3 водителя с признаками опьянения, на которых составили административные протоколы по ст. 130 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  алкоголь, полиция, харьков, дтп, патрульные
 
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