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14.02.2019  14:11   

Смертельное ДТП у Рогани: подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

В одном из трех дорожно-транспортных происшествий погибла женщина.


Смертельное ДТП у Рогани: подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, ще 5 потерпевших в возрасте от 30 до 50 лет с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.
 
14 февраля около 9:00 возле поселка Рогань Харьковского района на Ростовском шоссе произошло несколько аварий .
 
Водитель автомобиля «Kia Rio» не справился с управлением и допустил наезд на женщину-пешехода, после чего столкнулся с автомобилем «Volkswagen Transporter», который развернуло на дороге. 54-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.
 
В то же время в сторону Харькова двигался автомобиль «ВАЗ», водитель которого не справился с управлением и машину развернуло на дороге и опрокинуло на крышу.
 
Женщина-водитель автомобиля «Fiat» также не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехал в кювет.
 
Информация о событии зарегистрировано в Журнале заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, погибла женщина, харьков
 
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