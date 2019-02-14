14.02.2019 14:11

Смертельное ДТП у Рогани: подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

В одном из трех дорожно-транспортных происшествий погибла женщина.



Смертельное ДТП у Рогани: подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, ще 5 потерпевших в возрасте от 30 до 50 лет с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

14 февраля около 9:00 возле поселка Рогань Харьковского района на Ростовском шоссе произошло несколько аварий .

Водитель автомобиля «Kia Rio» не справился с управлением и допустил наезд на женщину-пешехода, после чего столкнулся с автомобилем «Volkswagen Transporter», который развернуло на дороге. 54-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

В то же время в сторону Харькова двигался автомобиль «ВАЗ», водитель которого не справился с управлением и машину развернуло на дороге и опрокинуло на крышу.

Женщина-водитель автомобиля «Fiat» также не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехал в кювет.

Информация о событии зарегистрировано в Журнале заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.