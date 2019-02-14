14.02.2019 15:19

Копами задержана целая компания наркосбытчиков (ФОТО)

Полицейские задержали группу наркосбытчиков



//hk.npu.gov.uа

В ходе проведения санкционированных обысков по месту проживания 7 членов группировки сотрудники полиции изъяли около 100 килограммов наркотического средства каннабис, расфасованного для сбыта различными партиями, около 100 граммов гашиша, предметы, использовавшиеся для изготовления, фасовки и сбыта каннабиса, 25 тысяч гривен, полученных за сбыт каннабиса, банковские карточки, мобильные телефоны и тому подобное.

Мероприятия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области во взаимодействии с управлением патрульной полиции Харьковской области и батальоном полиции особого назначения под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и в ходе проведения отработки территории Харьковской области.

Встановлено, що до складу злочинної групи входили 7 осіб, які збували наркотичний засіб канабіс в особливо великих розмірах на території Харківської області та інших областей держави.

Так, 12 лютого поліцейські затримали у Харкові 41-річного організатора наркоугруповання під час збуту півкілограма канабісу. В ході проведення особистого обшуку у нього виявлено та вилучено грошові кошти, отримані за збут, мобільний телефон.

Того ж дня співробітники управління протидії наркозлочинності разом зі слідчими слідчого управління провели 12 обшуків за адресами місць мешкання всіх учасників наркоугруповання. Встановлено, що зловмисники купували в організатора канабіс оптовими партіями та збували його у роздріб.

Організатор затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

После получения результатов экспертизы будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении преступления остальных участников наркогруппировки.

В настоящее время устанавливаются источники поставки, каналы сбыта наркосредств и причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.