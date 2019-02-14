Главная Новости Криминал и происшествия Кассир обменника ограбила клиента на 800 тысяч гривен
14.02.2019  15:55   

Кассир обменника ограбила клиента на 800 тысяч гривен

Женщина взяла деньги, закрыла окошко кассы и скрылась в неизвестно направлении.


// Facebook

Инцидент произошел 14 февраля в 12.35 в пункте обмена валют по улице Дудинськой, 4, сообщили в Новобаварском отделе полиции.

25-летний мужчина передал кассиру средства в сумме 800.000 гривен.

Последняя забрала деньги, закрыла окошко и вышла через заднюю дверь в неустановленном направлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции, устанавливаются обстоятельства.

Тэги:  мошенничество, обменка, харьков
 
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