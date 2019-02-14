Кассир обменника ограбила клиента на 800 тысяч гривен

Женщина взяла деньги, закрыла окошко кассы и скрылась в неизвестно направлении.
Инцидент произошел 14 февраля в 12.35 в пункте обмена валют по улице Дудинськой, 4, сообщили в Новобаварском отделе полиции.
25-летний мужчина передал кассиру средства в сумме 800.000 гривен.
Последняя забрала деньги, закрыла окошко и вышла через заднюю дверь в неустановленном направлении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции, устанавливаются обстоятельства.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: