14.02.2019 15:55

Кассир обменника ограбила клиента на 800 тысяч гривен

Женщина взяла деньги, закрыла окошко кассы и скрылась в неизвестно направлении.



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Инцидент произошел 14 февраля в 12.35 в пункте обмена валют по улице Дудинськой, 4, сообщили в Новобаварском отделе полиции.



25-летний мужчина передал кассиру средства в сумме 800.000 гривен.

Последняя забрала деньги, закрыла окошко и вышла через заднюю дверь в неустановленном направлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции, устанавливаются обстоятельства.