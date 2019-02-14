14.02.2019 17:51

В полиции уверены, что опыт 2012 года поможет решить все возможные проблемы с фанатами Айнтрахта (ВИДЕО)

Болельщики франкфуртского клуба (а их пребывает более 2 500 человек) становились головной болью, как для Киева, так и для многих городов Европы.



hk.npu.gov.ua

Накануне футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Айнтрахт» (Франфурт-на-Майне. Германия) состоялась рабочая встреча заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Виталия Гузя с Генеральным консулом Германии Вольфгангом Мьоссингером. Во время встречи обсуждались вопросы охраны общественного порядка и общественной безопасности в день футбольного матча.

По словам заместителя начальника главка Виталия Гузя, в связи с матчем Национальная полиция задействует для охраны общественного порядка около 2200 полицейских и приданных сил.

- Харьковская полиция готова обеспечить общественный порядок на улицах города и непосредственно на стадионе Металлист, - подчеркнул Виталий Гузь. - У нас есть опыт приема большого количества гостей в Харьков, который мы получили во время Евро-2012. И сегодня главная задача харьковской полиции является безопасность граждан, мир и спокойствие на улицах города.

Генеральный консул Германии Вольфганг Мьоссингер подчеркнул, что доволен сотрудничеством с украинскими полицейскими. В Харьков прибывает 2500 болельщиков из Германии, поэтому взаимодействие и четкая координация действий необходима.