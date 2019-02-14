14.02.2019 19:07

Голодные среди грязи: дети проживали в антисанитарных условиях (ФОТО)

Трое детей временно помещены в больницу, а их мать могут лишить родительских прав.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские совместно со службой по делам детей посещали семьи, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Во время визита обнаружили семью, где дети 9 месяцев, 3 и 11 лет проживали в ненадлежащих условиях.

Мать не придерживалась санитарных норм, которые необходимы для развития детей. Кроме того, они не имели полноценного питания.

Инспекторами ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции в отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.