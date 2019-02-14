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14.02.2019  19:49   

Рандеву по тайникам пойманного наркозакладчика (ФОТО)

Правоохранители разоблачили харьковчанина, который показал 16 мест, в которых удобно прятать наркоту.


hk.npu.gov.ua
Как сообщате ГУ Нацполиции, во время личного досмотра и обыска по месту жительства у мужчины изъято 18 пакетиков с психотропным веществом и около 70 граммов каннабиса.
 
Разоблачили злоумышленника в ходе проведения комплекса профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области 12 февраля работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2.
 
Как было установлено, 34-летний мужчина длительное время «работал закладчиком» на интернет-магазин. В ходе досмотра личных вещей полицейские обнаружили у него 2 полимерных пакета с психотропным веществом и мобильный телефон, с помощью которого он фотографировал места закладок.
 
Кроме того, злоумышленник показал 16 мест сбыта «закладок», из которых изъяты пакеты с наркотиками.
 
В ходе осмотра дома по его месту жительства, правоохранители обнаружили и изъяли около 70 граммов каннабиса.
 
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
В настоящее время устанавливается круг потребителей наркосредств и канал их поступления.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, тайники закладчика, харьков
 
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