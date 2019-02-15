15.02.2019 10:49

У пойманного наркосбытчика нашли опий, каннабис и килограммы маковых семян (ФОТО)

Во время обыска крпы обнаружили целый склад наркозелья.



https://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-viluchili-u-xarkiv-yanina-blizko-5-kilogramiv-makovogo-nasinnya/

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативные действия проводились 12 февраля сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в течение прошлого года полицейские задокументовалы 2 факта сбыта злоумышленником опия ацетилированного и каннабиса при личной встрече с покупателем.

В настоящее время решается вопрос об избрании наркосбытчиков меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступлений.

Также работники полиции устанавливают круг потребителей наркосредств, преступные связи мужа, источник поставки наркотиков и тому подобное.