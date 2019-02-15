Главная Новости Криминал и происшествия У пойманного наркосбытчика нашли опий, каннабис и килограммы маковых семян (ФОТО)
15.02.2019  10:49   

У пойманного наркосбытчика нашли опий, каннабис и килограммы маковых семян (ФОТО)

Во время обыска крпы обнаружили целый склад наркозелья.


https://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-viluchili-u-xarkiv-yanina-blizko-5-kilogramiv-makovogo-nasinnya/
Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативные действия проводились 12 февраля сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Кроме того, в течение прошлого года полицейские задокументовалы 2 факта сбыта злоумышленником опия ацетилированного и каннабиса при личной встрече с покупателем.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании наркосбытчиков меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступлений.
 
Также работники полиции устанавливают круг потребителей наркосредств, преступные связи мужа, источник поставки наркотиков и тому подобное.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркосбытчик, опий и мак, харьков
 
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