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15.02.2019  12:19   

Взорвать свой дом: любитель выпить легко отделался

Житель пригорода получил условный срок.


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Изюмский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать собственный дом. 
 
Напомним, 3 ноября минувшего года житель села Чистоводовка сообщил о минировании жилья.
 
На место происшествия выехали кинологи, взрывотехники, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа.
 
Они осмотрели помещения, однако никаких опасных веществ или боеприпасов не нашли.
 
Вскоре полицейские выяснили, что заявителем был сам хозяин дома, находившийся в тот момент в нетрезвом состоянии.
 
Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину.
 
За ложное сообщение об угрозе взрыва суд приговорил его к двум годам лишения свободы, однако заменил реальное наказание на однолетний испытательный срок.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  минирование, харьков
 
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