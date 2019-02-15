15.02.2019 12:19

Взорвать свой дом: любитель выпить легко отделался

Житель пригорода получил условный срок.



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Изюмский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать собственный дом.

Напомним, 3 ноября минувшего года житель села Чистоводовка сообщил о минировании жилья.

На место происшествия выехали кинологи, взрывотехники, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа.

Они осмотрели помещения, однако никаких опасных веществ или боеприпасов не нашли.

Вскоре полицейские выяснили, что заявителем был сам хозяин дома, находившийся в тот момент в нетрезвом состоянии.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

За ложное сообщение об угрозе взрыва суд приговорил его к двум годам лишения свободы, однако заменил реальное наказание на однолетний испытательный срок.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.