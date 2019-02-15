15.02.2019 09:01

Харьковчан предупреждают о компьютерных мошенниках

Специалисты Госпродпотребслужбы отмечают многочисленные обращения потребителей о нарушениях их прав во время ремонтных работ компьютерной техники.



//kh-consumer.gov.ua

Речь идет об объявлениях о «качественном ремонте» компьютерной технике, появляющихся на подъездах многоэтажек.



Как отмечают в службе, некоторые субъекты предпринимательской деятельности, воспользовавшись доверием граждан, особенно пожилых людей, скллончют их к заказу ненужных услуг.



Установить причины поломки компьютеров трудно, и пользуются мошенники, которые почти ничего не делают, при этом оценивают свои работы в таких размерах, что проще купить новое устройство.

Специалисты дают несколько советов, как защитить себя от мошенников.



Обычно они используют объявления на подъездах, остановках общественного транспорта. Они заманивают тем, что предлагают бесплатную диагностику, бесплатный выезд мастера.



Цель мошенников, это самое дешевое отремонтировать устройство, при этом потребовать к оплате как можно больше. Например, если ваш ноутбук перегревается и завершает работу после нескольких минут работы, вероятно, просто необходимо чистить от пыли (что вы можете сделать самостоятельно в течение нескольких минут), но Вас будут убеждать, что у него возникли проблемы с процессором и видеокартой, но стоит поставить новую материнскую плату, которая стоит за полцены ноутбуке.



Или если у вас есть только одна проблема, хитрый мастер найдет еще несколько, о которых Вы даже не знаете, существуют и попытки навязать вам дополнительные услуги: настроить BIOS, очистки жесткого диска от ненужных файлов, оптимизации операционной системы, установка обновлений Windows, антивирусных и другие программы, обновления антивирусной базы, и прочее. Перечень предоставляемых услуг может быть завышенным.



Даже если ваш компьютер и отремонтировали, то будут установлены запчасти, которые уже были в использовании, а Ваши вероятно будут проданы или использованы в ремонте других обманутых потребителей.



Как не сталкиваться с мошенниками? Попробуйте найти сервисный центр, который работает в течение нескольких лет. Спросите у друзей, где они ремонтируют технику и могут порекомендовать Вам.



Во время передачи товара в ремонт, Вы можете требовать от мастера, чтобы были сохранены все детали, которые были заменены новыми и были возвращены вам. Возможно, они не будут для вас полезными, но вы защитите других потребителей от установки некачественных деталей.