Главная Новости Криминал и происшествия 80-летняя пенсионерака пошла на почту и не вернулась домой (ФОТО)
15.02.2019  09:26   

80-летняя пенсионерака пошла на почту и не вернулась домой (ФОТО)

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскивают Тетюнникову Тамару Александровну, 1939 года рождения.


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14 февраля около 8:00 женщина ушла из дома в отделение почты и до настоящего времени не вернулась.

Рост пропавшей около 160 см, волосы седые, карие глаза, среднего телосложения.

Особые приметы: на носу родимое пятно.

Была одета в голубую куртку до колен и черные брюки.

«Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефону (0572) 93-50-40, 102 или по адресу: г.. Харьков, ул. Невельського, 1 / 32, или другим удобным для Вас способом», – обращаются правоохранители

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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