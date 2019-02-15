80-летняя пенсионерака пошла на почту и не вернулась домой (ФОТО)

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскивают Тетюнникову Тамару Александровну, 1939 года рождения.
14 февраля около 8:00 женщина ушла из дома в отделение почты и до настоящего времени не вернулась.
Рост пропавшей около 160 см, волосы седые, карие глаза, среднего телосложения.
Особые приметы: на носу родимое пятно.
Была одета в голубую куртку до колен и черные брюки.
«Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по телефону (0572) 93-50-40, 102 или по адресу: г.. Харьков, ул. Невельського, 1 / 32, или другим удобным для Вас способом», – обращаются правоохранители
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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