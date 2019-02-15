15.02.2019 11:09

Пешехода-нарушителя сбил автомобиль: полиция устанавливает личность пострадавшего

Авария произошла 14 февраля в 20:15 на перекрестке улицы Харьковских дивизий и проспекта Московского.



// Нацполиция

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Киа" совершил наезд на потерпевшего, когда он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Неизвестного мужчину в возрасте около 40 лет, госпитализированы в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в неконтактном состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы головы.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Личность потерпевшего устанавливается.