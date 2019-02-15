15.02.2019 13:53

В образцовой исправительной колонии искали агрессивных заключенных по тесту Вагнера

В Алексеевской исправительной колонии №25 внедрили новую методику для выявления уровня агрессивности среди осужденных.



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Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения криминальных наказаний.

14 февраля психолог отдела социально-воспитательной и психологической работы учреждения провел тестирование осужденных по новой методике «Тест Вагнера (Hand test)». Данная методика состоит из 10 изображений, по результатам ответов респондента можно определить предрасположенность к открытому агрессивному поведению, степень личностной дезадаптации и наличие психопатологий.

«Главным является профилактика и предупреждение негативных явлений среди осужденных, а для этого надо проводить качественное изучение их личности», - отметил начальник учреждения Эдуард Рыженко.