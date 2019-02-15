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15.02.2019  14:49   

ДТП на Новых домах: автомобиль сбил пешехода (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке Харьковских Дивизий и Московского проспекта.


ДТП на Новых домах: автомобиль сбил пешехода (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 14 февраля в 20:15 на перекрестке улицы Харьковских Дивизий и Московского проспекта.
 
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Киа совершил наезд на потерпевшего, когда он переходил проезжую часть на запрещенный сигнал светофора.
 
Неизвестному мужчине около 40 лет. Он госпитализирован в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в неконтактном состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы головы.
 
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые упраляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Личность пострадавшего сейчас устанавливается.
 
Тэги:  дтп, сбит пешеход, харьков
 
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