15.02.2019 14:49

ДТП на Новых домах: автомобиль сбил пешехода (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке Харьковских Дивизий и Московского проспекта.



ДТП на Новых домах: автомобиль сбил пешехода (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 14 февраля в 20:15 на перекрестке улицы Харьковских Дивизий и Московского проспекта.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Киа совершил наезд на потерпевшего, когда он переходил проезжую часть на запрещенный сигнал светофора.

Неизвестному мужчине около 40 лет. Он госпитализирован в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в неконтактном состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы головы.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые упраляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Личность пострадавшего сейчас устанавливается.