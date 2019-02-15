15.02.2019 15:19

Стрельба из лука. Харьковчане удачно выступили на чемпионате Украины

С 9 по 12 февраля состоялся чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов



kharkivoda.gov.ua

Участие в соревнованиях приняли спортсмены 2002-2004 и 2005 г.н. и моложе из 13 регионов Украины, которые разыграли медали в стрельбе из классического лука.

По итогам чемпионата в личных соревнованиях среди девушек в категории «младшие кадеты» (2005 года рождения и младше) бронзовым призером стала харьковчанка София Постельняк, которая в поединке за третье место одолела соперницу из Черновицкой области. Чемпионкой в этой категории стала Полина Ткаченко из Одесской области.

В командных соревнованиях среди девушек 2002-2004 года рождения второе место заняла команда «Харьковская область-1», в состав которой вошли Александра Аристова, Вероника Погорелова, Юлия Коваленко. В финале харьковчанки уступили команде «Черновицкая область-2».

В общекомандном зачете сборная команда Харьковской области заняла третье место. Второе было за лучниками Львовской области, а первое завоевала сборная Черновицкой области.