15.02.2019 15:36

В автобус Харьков-Богодухов врезался микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение произошло 15 февраля около 9:00 на автодороге «Харьков-Ахтырка» возле поселка Горького Богодуховского района.



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Микроавтобус «Mercedes Sprinter» под управлением 43-летнего водителя столкнулся с автобусом «Iveco», который стоял на остановке и совершал посадку-высадку пассажиров.



В результате аварии водитель микроавтобуса получил царапины лица, а 53-летняя женщина-пассажир автобуса получила ушиб грудной клетки. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.



Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Богодуховского отдела полиции.

Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.