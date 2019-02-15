В автобус Харьков-Богодухов врезался микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение произошло 15 февраля около 9:00 на автодороге «Харьков-Ахтырка» возле поселка Горького Богодуховского района.
Микроавтобус «Mercedes Sprinter» под управлением 43-летнего водителя столкнулся с автобусом «Iveco», который стоял на остановке и совершал посадку-высадку пассажиров.
В результате аварии водитель микроавтобуса получил царапины лица, а 53-летняя женщина-пассажир автобуса получила ушиб грудной клетки. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Богодуховского отдела полиции.
Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В выходные придет небольшое потепление, в субботу может срываться дождь.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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