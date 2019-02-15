15.02.2019 16:40

Залетный с юга пьяный хулиган устроил скандал в райотделе полиции (ФОТО)

Дебоширу дали испытательный срок.



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Определен приговор хулигану, который устроил скандал в Первой столице. Его вынес Ленинский райсуд Харькова.

27 октября 2018 года нетрезвый уроженец Херсонской области зашел в помещение Холодногорского отделения полиции.

Там у харьковчанина произошел конфликт с сотрудниками, которые попросили его покинуть помещение. На улице подсудимый подошел к служебному авто "ВАЗ-210994", сорвал с него номерной знак и ударил ногой по двери.

Во время разбирательства мужчина признал свою вину и рассказал, что планировал погреться в райотделе, однако поругался со стражами порядка. Свои действия на парковке он объяснил агрессивным состоянием.

Суд признал жителя Харькова виновным в хулиганстве и приговорил к ограничению свободы на один год, но заменил реальное наказание на аналогичный испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.