15.02.2019 16:54

В метро на рельсы упал пассажир

Сбоя графика движения поездов не было.



// metro.kharkov.ua

Инцидент произошел 16:08 на станции «Холодная Гора».

При высадке из электропоезда мужчина упал на путь, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена оперативно вывели мужчину на платформу.

В 16:13 было подано напряжение. Сбоя графика движения поездов не было.