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15.02.2019  16:54   

В метро на рельсы упал пассажир

Сбоя графика движения поездов не было.


// metro.kharkov.ua

Инцидент произошел 16:08 на станции «Холодная Гора».

При высадке из электропоезда мужчина упал на путь, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена оперативно вывели мужчину на платформу.

В 16:13 было подано напряжение. Сбоя графика движения поездов не было.

Тэги:  метро, упал на рельсы, харьков
 
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