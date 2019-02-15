В метро на рельсы упал пассажир

Сбоя графика движения поездов не было.
Инцидент произошел 16:08 на станции «Холодная Гора».
При высадке из электропоезда мужчина упал на путь, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена оперативно вывели мужчину на платформу.
В 16:13 было подано напряжение. Сбоя графика движения поездов не было.
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