Главная Новости Криминал и происшествия Убийство турецких студенток: в Харькове состоялась международная встреча
15.02.2019  17:23   

Убийство турецких студенток: в Харькове состоялась международная встреча

Сегодня состоялась встреча представителей Республики Турция с начальником Главного управления в Харьковской области Олегом Бехом.


//hk.npu.gov.ua
Гости поблагодарили харьковским полицейским за раскрытие убийства студентки, которое произошло 31 декабря 2018 года в Харькове.
 
Сообщение о том, что девушки не отвечают на телефонные звонки, поступило в полицию 3 января. Харьковские полицейские быстро установили личность подозреваемого и объявили его в международный розыск. Поддерживалась постоянная связь с турецкими коллегами. Уголовное производство находилось под контролем руководства Национальной полиции Украины, и уже 5 января 1-й заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин сообщил, что убийцу задержали в Турции. По словам руководителя главка Олега Беха, профессиональная работа руководства подразделений харьковской полиции позволила оперативно установить личность преступника.
 
– У девушек впереди была вся жизнь. И мы считали делом чести найти убийцу, - сказал Олег Бех. – Я благодарен всем студентам, знакомым погибших за то, что они сотрудничали со следствием, предоставляли нам необходимую информацию.
 
Олег Бех также отметил, что вся информация тщательно изучалась и анализировалась специалистами Следственного управления и Киевского отдела полиции.  Наработки харьковских полицейских в сочетании с розыскной работой турецких правоохранителей предоставили возможность в кратчайшие сроки задержать преступника.
 
 Советник Посольства Турецкой Республики в Украине по внутренним делам Хакан Сирали отметил, что постоянно был на связи с руководством харьковской полиции, 1-м заместителем председателя НПУ Вячеславом Аброськин и отметил, что Турция готова продолжить сотрудничество с украинской полицией.
 
 Народный депутат Турецкого парламента Сермета Атараи также поблагодарил за сотрудничество от имени семей погибших девушек.
 
 Делегация во главе с почетным консулом Республики Турции Владимиром Белым вручила награды руководителю харьковского главка Олег бэху, начальнику Киевского отдела полиции Александру Коцар и заместителю начальника следственного управления Андрею Шарнин за оперативное раскрытие двойного убийства и слаженные действия во время задержания преступника.
 
 Сообщение о том, что девушки не отвечают на телефонные звонки, поступило в полицию 3 января.  Харьковские полицейские быстро установили личность подозреваемого и объявили его в международный розыск.  Поддерживалась постоянная связь с турецким коллегами.  Уголовное производство находилось под контролем руководства Национальной полиции Украины, и уже 5 января 1-й заместитель Председателя НПУ Вячеслав Аброськин сообщил, что убийцу задержали в Турции.  По словам руководителя главка Олега Беха, профессиональная работа руководства подразделений харьковской полиции позволила оперативно установить личность преступника. 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство студенток, межународная встреча, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Примадонна украинской сцены Ирина Билык поделится со зрителями своими чувствами
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 