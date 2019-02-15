15.02.2019 17:23
Убийство турецких студенток: в Харькове состоялась международная встреча
Сегодня состоялась встреча представителей Республики Турция с начальником Главного управления в Харьковской области Олегом Бехом.
//hk.npu.gov.ua
Гости поблагодарили харьковским полицейским за раскрытие убийства студентки, которое произошло 31 декабря 2018 года в Харькове.
Сообщение о том, что девушки не отвечают на телефонные звонки, поступило в полицию 3 января. Харьковские полицейские быстро установили личность подозреваемого и объявили его в международный розыск. Поддерживалась постоянная связь с турецкими коллегами. Уголовное производство находилось под контролем руководства Национальной полиции Украины, и уже 5 января 1-й заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин сообщил, что убийцу задержали в Турции. По словам руководителя главка Олега Беха, профессиональная работа руководства подразделений харьковской полиции позволила оперативно установить личность преступника.
– У девушек впереди была вся жизнь. И мы считали делом чести найти убийцу, - сказал Олег Бех. – Я благодарен всем студентам, знакомым погибших за то, что они сотрудничали со следствием, предоставляли нам необходимую информацию.
Олег Бех также отметил, что вся информация тщательно изучалась и анализировалась специалистами Следственного управления и Киевского отдела полиции. Наработки харьковских полицейских в сочетании с розыскной работой турецких правоохранителей предоставили возможность в кратчайшие сроки задержать преступника.
Советник Посольства Турецкой Республики в Украине по внутренним делам Хакан Сирали отметил, что постоянно был на связи с руководством харьковской полиции, 1-м заместителем председателя НПУ Вячеславом Аброськин и отметил, что Турция готова продолжить сотрудничество с украинской полицией.
Народный депутат Турецкого парламента Сермета Атараи также поблагодарил за сотрудничество от имени семей погибших девушек.
Делегация во главе с почетным консулом Республики Турции Владимиром Белым вручила награды руководителю харьковского главка Олег бэху, начальнику Киевского отдела полиции Александру Коцар и заместителю начальника следственного управления Андрею Шарнин за оперативное раскрытие двойного убийства и слаженные действия во время задержания преступника.
Сообщение о том, что девушки не отвечают на телефонные звонки, поступило в полицию 3 января. Харьковские полицейские быстро установили личность подозреваемого и объявили его в международный розыск. Поддерживалась постоянная связь с турецким коллегами. Уголовное производство находилось под контролем руководства Национальной полиции Украины, и уже 5 января 1-й заместитель Председателя НПУ Вячеслав Аброськин сообщил, что убийцу задержали в Турции. По словам руководителя главка Олега Беха, профессиональная работа руководства подразделений харьковской полиции позволила оперативно установить личность преступника.