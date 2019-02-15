15.02.2019 17:23

Убийство турецких студенток: в Харькове состоялась международная встреча

Сегодня состоялась встреча представителей Республики Турция с начальником Главного управления в Харьковской области Олегом Бехом.



//hk.npu.gov.ua

Гости поблагодарили харьковским полицейским за раскрытие убийства студентки, которое произошло 31 декабря 2018 года в Харькове.

Сообщение о том, что девушки не отвечают на телефонные звонки, поступило в полицию 3 января. Харьковские полицейские быстро установили личность подозреваемого и объявили его в международный розыск. Поддерживалась постоянная связь с турецкими коллегами. Уголовное производство находилось под контролем руководства Национальной полиции Украины, и уже 5 января 1-й заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин сообщил, что убийцу задержали в Турции. По словам руководителя главка Олега Беха, профессиональная работа руководства подразделений харьковской полиции позволила оперативно установить личность преступника.

– У девушек впереди была вся жизнь. И мы считали делом чести найти убийцу, - сказал Олег Бех. – Я благодарен всем студентам, знакомым погибших за то, что они сотрудничали со следствием, предоставляли нам необходимую информацию.