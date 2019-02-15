ДТП в Харькове перегородило путь трамваям (ВИДЕО)

15 февраля около 13:30 на ул. Молочной, 58 произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выезжал с внутрикварталки и не предоставил преимущества автомобилю Chevrolet, ехавшему по главной дороге.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы по ДТП передадут в суд.
Очевидцы сообщают, что из-за ДТП стояли трамваи.
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