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15.02.2019  17:49   

Грабитель из пригорода задержан копами

В этом деле полиции помогли неравнодушные граждане.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратилась местная жительница и сообщила, что на автобусной остановке в городе Мерефа Харьковской области неизвестный схватил со скамейки ее сумку, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 400 гривен, мобильный телефон, банковская карта и пакет с продуктами.
 
Неравнодушные граждане нашли пакет с продуктами и вернули бабушке. А уже через час оперативники задержали и самого злоумышленника. Им оказался безработный 38–летний житель города Мерефа, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
 
Со слов мужчины, сумку потерпевшей он выбросил, мобильный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 ( грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  грабитель, сумка, харьков
 
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