На Московском проспекте столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла около четырех часов дня 15 февраля на Московском проспекте, 140.
Участниками происшествия стали автомобили KIA и Hyundai, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
Установить виновника просшествия на месте не удалось Патрульные собрали матeриалы на ДТП, которые в дальнейшем будут пeрeданы в отдел розыска и дознания.
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