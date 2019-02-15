15.02.2019 18:03

На Московском проспекте столкнулись иномарки (ФОТО)

Авария произошла около четырех часов дня 15 февраля на Московском проспекте, 140.



// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили KIA и Hyundai, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



В результате ДТП никто не пострадал.



Установить виновника просшествия на месте не удалось Патрульные собрали матeриалы на ДТП, которые в дальнейшем будут пeрeданы в отдел розыска и дознания.